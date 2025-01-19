قاسم هاشم: من حق لبنان اتخاذ كل الاجراءات التي تحفظ سيادته

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “لبنان لم يستغرب عدم التزام العدو الاسرائيلي باتفاق وقف العدوان، لكن ما يثير الاستهجان موقف لجنة المراقبة الدولية وخاصة الدول الراعية مما يجري”.

وسأل هاشم في حديث له الاحد “إلى متى التغاضي عن هذا العدوان والانتهاكات؟ وماذا بعد انتهاء مهلة الستين يوما؟”، واكد ان “من حق لبنان بعد ذلك ان يحمل المسؤولية ويتخذ كل الاجراءات والتوجهات التي تحفظ سيادته وكرامته وتعيد كل جزء من ارضه المحتلة”، وأضاف “لا احد يستطيع انكار ما صنعه الشهداء لهذا الوطن”.

من جهة ثانية، قال هاشم “إننا اليوم في مرحلة جديدة لاعادة انتظام المؤسسات مع انتخاب رئيس للجمهورية”، وتابع “فريقنا السياسي ينظر بايجابية ومنفتح لاخراج لبنان من ازماته واساسها اشاعة مناخ الاستقرار ومنطلقه امن الجنوب واعادة اعماره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام