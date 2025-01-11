فلسطين المحتلة: مواجهات عنيفة من النقطة صفر بين الشبان ومليشيات المستوطنين في قرية يتما جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 13:26

فلسطين المحتلة: مواجهات عنيفة من النقطة صفر بين الشبان ومليشيات المستوطنين في قرية يتما جنوب نابلس

منذ 1 ساعة 11 January، 2025
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