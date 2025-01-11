مستوطنون صهاينة يهاجمون أراضٍ زراعية في الأغوار ويقطعون أشجارًا

هاجم مستوطنون سهل قاعون في بردلة بالأغوار الشمالية، واعتدوا على أراضٍ زراعية وقطعوا أشجارًا، فيما قاد آخرون أغنامهم إلى أراضي المزارعين في قرية المغير شرقي مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من المستوطنين هاجموا منطقة سهل قاعون، وعملوا على تقطيع وتكسير أشجار الزيتون للمواطن سلطان راشد صوافطة على مساحة 10 دونمات، وأحدثوا خرابًا كبيرًا في المزرعة.

وتشهد المنطقة منذ أسابيع اعتداءات متكررة من مستوطنين أقاموا مؤخرًا بؤرة جديدة في المنطقة، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في منطقة الأغوار الشمالية، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق استهدافًا من المستعمرين وجيش الاحتلال.

كما أصبحت هذه الانتهاكات تتخذ أشكالًا عدة وبشكل تصاعدي، مثل تدمير المحاصيل الزراعية، وحرق الأراضي، وتحطيم الأشجار المثمرة، في محاولة واضحة لإضعاف المواطنين في هذه المنطقة ودفعهم للرحيل منها.

من جانب آخر، رعى مستوطن أغنامه في أراضي المواطنين بقرية المغير، شرق مدينة رام الله.

وأفاد المواطن ربيع أبو نعيم من القرية بأن مستوطنًا قام برعي أغنامه بحماية جيش الاحتلال في منطقة “الخلايل” بالقرية، في محاولة لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم لصالح المستوطنات.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن سياسة الاستيطان الرعوي للسيطرة على الأرض.

المصدر: وكالة شهاب