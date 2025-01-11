4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طائرات العدو مدرسة تؤوي نازحين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 15:00

4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طائرات العدو مدرسة تؤوي نازحين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة

منذ 15 mins 11 January، 2025
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