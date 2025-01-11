معاريف عن ضباط كبار بجيش الاحتلال: آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو في غزة لم تنفجر وبعضها يزن طنًا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 10:22

معاريف عن ضباط كبار بجيش الاحتلال: آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو في غزة لم تنفجر وبعضها يزن طنًا

منذ 1 ساعة 11 January، 2025
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