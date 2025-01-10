معاريف العبرية: أعلن مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن إسرائيل ترى ضرورة الحفاظ على وجود عسكري على عمق 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية بهدف منع أي تهديد محتمل على منطقة الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 12:28

معاريف العبرية: أعلن مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن إسرائيل ترى ضرورة الحفاظ على وجود عسكري على عمق 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية بهدف منع أي تهديد محتمل على منطقة الجولان

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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