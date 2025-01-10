تفجيرات إسرائيلية بين بلدتي الطيبة والعديسة في جنوب لبنان بالتزامن مع تمشيط مكثّف تقوم به قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 12:28

تفجيرات إسرائيلية بين بلدتي الطيبة والعديسة في جنوب لبنان بالتزامن مع تمشيط مكثّف تقوم به قوات الاحتلال

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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