الرئيس العماد جوزاف عون يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2025 - 12:28

الرئيس العماد جوزاف عون يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان

منذ 2 ساعة 10 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة