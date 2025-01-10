كتائب شهداء الأقصى – جنين : اكتشفنا قوة خاصة صهيونية تسللت إلى أطراف بلدة قباطية ونخوض اشتباكات ضارية معها بالأسلحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2025 - 10:20

كتائب شهداء الأقصى – جنين : اكتشفنا قوة خاصة صهيونية تسللت إلى أطراف بلدة قباطية ونخوض اشتباكات ضارية معها بالأسلحة الرشاشة

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة