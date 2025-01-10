الشيخ الخطيب: أولى مسؤوليات الدولة إعادة الإعمار

أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان “أهلنا لن يستكينوا ببقاء العدو الاسرائيلي على شبر واحد من الأرض، والعدو يعلم ما ستؤول اليه الامور إن لم يتحقق الانسحاب التام من المناطق المحتلة ولم ينفذ الاتفاق ولم تستطع الدولة إلزامه بذلك”.

وأمل الشيخ الخطيب في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الشيعي الاعلى في الحازمية شرق بيروت “بعد انتخاب رئيس الجمهورية، أن يتحقق الانسحاب والتحرير وان تسير الامور بالشروع في انتظام مؤسسات الدولة، بدءا بتأليف الحكومة بأقصى سرعة كبداية لبناء دولة المؤسسات، الدولة العادلة والقوية التي تقوم بمسؤولياتها البديهية بالدفاع عن كرامة اللبنانيين وعن سيادة الدولة التي لن تتحقق اذا لم ينعم الجنوب بالاسقرار والامن، ويرتدع العدو عن العدوان وينسحب من كل شبر يرضخ للاحتلال، كما نتمنى التعاون مع فخامة الرئيس جوزف عون لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين”.

واكد الشيخ الخطيب ان “أولى مسؤوليات الدولة اعادة الإعمار والترميم وبأقصى سرعة ممكنة”، وتابع “لا يجوز ان يبقى الناس بعيدين عن بيوتهم وارضهم، كما ان من واجبات الدولة التعويض عن الاضرار وعدم ترك الناس لقدرهم.. والا فلا معنى للدولة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام