حزب الله شيّع الشهيد أحمد سعيد حمود في روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري

شيّع حزب الله في روضة الحوراء زينب (ع)- الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيد السعيد على طريق القدس أحمد سعيد حمود بمسيرة حاشدة، انطلقت من خيمة الحوراء زينب (ع) وجابت الطرقات المحيطة وردد فيها المشاركون الهتافات الحسينية والمناصرة للمقاومة، قبل أن يوارى جسده الطاهر في الثرى.

وأقيمت المراسم التكريمية للشهيد، حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بمتابعة طريق الجهاد والمقاومة، وصلاة على جسده الطاهر بإمامة مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، بمشاركة فعاليات وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وبلدية، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

المصدر: اعلام بيروت