مدفعية الاحتلال تطلق قنابل صوتية بشكل مكثف شمال غربي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 15:04

مدفعية الاحتلال تطلق قنابل صوتية بشكل مكثف شمال غربي مدينة رفح

منذ 35 mins 9 January، 2025
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