الجيش اللبناني: وحداتنا بدأت الانتشار والتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا وبيت ليف بعد انسحاب جيش العدو منها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 18:20

الجيش اللبناني: وحداتنا بدأت الانتشار والتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا وبيت ليف بعد انسحاب جيش العدو منها

منذ 56 mins 7 January، 2025
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