اعلام العدو: انفجار في “سديروت” من دون دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2025 - 15:56

اعلام العدو: انفجار في “سديروت” من دون دوي صفارات الإنذار

منذ 28 mins 8 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة