اعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروحٍ خطرة في قطاع غـزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 13:42

اعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروحٍ خطرة في قطاع غـزة

منذ 22 mins 7 January، 2025
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