وسائل “إعلام اسرئيلية” : مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 07:32

وسائل “إعلام اسرئيلية” : مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 25 mins 7 January، 2025
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