مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية استهدفت بقذيفة منزلا في عيتا الشعب بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة في البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 09:46

مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية استهدفت بقذيفة منزلا في عيتا الشعب بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة في البلدة

منذ 24 mins 8 January، 2025
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