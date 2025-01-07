تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لبلدة طمون جنوب طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2025 - 07:32

تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لبلدة طمون جنوب طوباس

منذ 45 mins 7 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة