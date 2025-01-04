صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر رسمية إسرائيلية: حتى الآن لم يتخذ قرار بشأن تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 14:40

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر رسمية إسرائيلية: حتى الآن لم يتخذ قرار بشأن تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

منذ 9 mins 4 January، 2025
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