فلسطين المحتلة: قصف من مُسيّرة إسرائيلية في محيط برج الوحدة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2025 - 19:00

فلسطين المحتلة: قصف من مُسيّرة إسرائيلية في محيط برج الوحدة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

منذ 44 mins 8 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة