اطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 00:48

اطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 15 mins 4 January، 2025
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