صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “بئيري” في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 12:26

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “بئيري” في غلاف غزة

منذ 12 mins 3 January، 2025
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