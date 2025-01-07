قتيل وجريحان بإشكال في بلدة بقرصونا شمال لبنان

قتل شخص وجرح اثنان الثلاثاء بإشكال وقع في بلدة بقرصونا قضاء الضنية شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “وقع إشكال في بلدة بقرصونا – الضنية تطور إلى إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط قتيل، وإصابة زوجين بجروح متفاوتة هما ر. ب. وزوجته ف. ا، اللذين نقلا الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم عبر سيارات اسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والاغاثة”.

وتابعت الوكالة “أما المصاب ع. ح. الذي كانت اصابته بالغة الخطورة فقد نقل الى مستشفى سير – الضنية الحكومي لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجروحه”، واضافت “باشرت القوى الامنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها، افادت معلومات ان الإشكال يعود إلى خلافات شخصية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام