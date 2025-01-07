“المذهبي الدرزي”: لانتخاب رئيس للجمهورية قادر على قيادة مسيرة الإنقاذ

دعا مجلس إدارة “المجلس المذهبي الدرزي” في لبنان في بيان له الثلاثاء “مجلس النواب حسم الأمر في جلسته المقررة نهار الخميس المقبل بانتخاب رئيس للجمهورية”.

وأكد المجلس “أهمية انتخاب رئيسٍ للجمهورية يحظى بثقة جامعة من الشعب اللبناني ومن أصدقاء لبنان، قادر على قيادة مسيرة الإنقاذ بوعيه المخاطر المحدقة وادراكه احتياجات الوطن وتنفيذ القرار 1701، وتطبيق اتفاق الطائف بكل مضامينه”.

من جهة ثانية، رأى المجلس أن “تنامي المخاطر الأمنية، جراء تمادي العدو الإسرائيلي بانتهاكاته العدوانية الفاضحة والخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، تحتم على لجنة المراقبة والاشراف تفعيل دورها للجم تلك الخروق والتثبت من تطبيق باقي بنود الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب الاسرائيلي الكامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام