قصف مدفعي شمال النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 01:04

قصف مدفعي شمال النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 7 mins 1 January، 2025
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