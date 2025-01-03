قاعدة عسكرية جديدة للاحتلال الاميركي في شمال سوريا

بدأت الولايات المتحدة الاميركية وما يسمى “التحالف الدولي لمحاربة داعش” بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لقواتها المحتلة أجزاء من سوريا، وذلك بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا، بحسب ما افادت مصادر محلية قريبة من قوات “سوريا الديمقراطية” (قسد).

وقالت المصادر “توجهت منذ نهاية ديسمبر 2024، نحو 300 شاحنة محملة بالكتل الإسمنتية والمولدات الكهربائية وخزانات الوقود والذخيرة إلى هذه المنطقة عبر نقطة تفتيش الوليد على الحدود السورية العراقية، ووصلت إلى هناك يوم الأربعاء قافلة مكونة من 50 شاحنة تحمل معدات عسكرية ومباني جاهزة وجرافات”.

وكان قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي قد اقترح في الفترة الماضية “إنشاء منطقة منزوعة السلاح في عين العرب (كوباني) لمنع القوات التركية من غزو المنطقة”، وأشار إلى أن “هذه المنطقة المتاخمة لتركيا ستكون تحت سيطرة الجيش الأمريكي”.

وشنت فصائل مسلحة في سوريا مدعومة من تركيا في 9 كانون الاول/ديسمبر الماضي، هجوما على مواقع قوات “قسد” في منبج وعين العرب، حيث صدت القوات الكردية الهجمات وأعلنت في 25 من نفس الشهر عن هجوم مضاد في منطقة جسر قره كوزاك وسد تشرين على نهر الفرات.

ومنذ عام 2015، تم إنشاء ما لا يقل عن تسع قواعد عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”.

المصدر: روسيا اليوم