زاخاروفا تسخر من خطط بولندا لبناء طريق لنقل القوات إلى الحدود مع روسيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن خطط بولندية لبناء طريق إلى الحدود مع روسيا.

وبعد أن سخرت زاخاروفا من هذه الخطط، تساءلت مخاطبة البولنديين “هل بدأتم بالفعل في شرب الكحول أم الأمر يكمن في شيء آخر؟”.

في وقت سابق، كتبت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية نقلا عن نائب وزير الشؤون الداخلية والإدارة البولندي ماسيج دوتشيك أن “بولندا ستبني طريقا إلى الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية، في عام 2025 للنقل السريع للقوات إذا لزم الأمر”، وأشارت إلى أن “السلطات البولندية تعتزم إنجاز بناء الطرق، خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وبحلول صيف عام 2025، تعتزم بولندا كذلك استكمال بناء جدار على الحدود مع بيلاروس من أجل وقف تدفق المهاجرين.

وقال دوتشيك إن أعمال البنية التحتية تجري حاليا على طول الحدود الشرقية بطول 400 كيلومتر، وأعرب عن اعتقاده بأنه عند الانتهاء من العمل سيكون أمن الحدود قريبا جدا من 100%.

المصدر: روسيا اليوم