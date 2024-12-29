شهيدان وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمنطقة حي النصر شمال مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 06:34
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شهيدان وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمنطقة حي النصر شمال مدينة رفح
منذ 2 ساعة
29 December، 2024
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