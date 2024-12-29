متقاعدو التعليم الأساسي الرسمي: لمعالجة جذرية للرواتب وإقرار تصحيحها

دعت “الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان في بيان لها الاحد “لمعالجة جذرية لمسألة الرواتب والأجور واقرار تصحيحها وفق نسبة التضخم التي بلغت 60 ضعفاً، وعدم التذرع بالازمة الاقتصادية الخانقة”.

وطالبت الهيئة “الحكومة الى الكف عن سياسية التفرقة والتمييز بيننا وبين زملائنا في الخدمة الفعلية، ومطالبتها بالمساواة والتماثل معهم في الزيادات التي اقرت”، وأكدت “رفض اية سلسلة جديدة تقوم على مبدأ التمييز بين القطاعات بحجة التصنيف الوظيفي”.

واشارت الهيئة الى ان “الصمت المؤقت عن المطالبة بحقنا لم يكن خوفاً من سلطة، بل كان رحمة بالوطن الجريح”، وتابعت “أما اليوم فلا سكوت امام الظلم ولا استسلام امام ضرب الحقوق ولا عيش مع الذل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام