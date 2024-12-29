“حزب الله” أحيا ذكرى أربعين الشهيد محمد هادي عودة في بعلبك

أحيا “حزب الله” ذكرى أربعين الشهيد “على طريق القدس” محمد هادي سهيل عودة، في قاعة حسينية “مركز الإمام الخميني الثقافي” في بعلبك، بحضور ممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية، رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، فاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

عودة

وبعد تلاوة من الذكر الحكيم، تحدث والد الشهيد مدير مركز الإمام الخميني في بعلبك الشيخ سهيل عودة، فقال: “الشهداء باقون فينا، وباقون في كل مجاهد، فالشهداء زرعوا فينا رحمة الله، ولطفه وعطاءه في الدنيا والآخرة. عهدا لن نترك الوصية بان تبقى المقاومة طريقنا، لأنها طريق العزة والكرامة والسيادة الحقيقية، طريق الاستقلال التام، وستبقى قوافل الشهداء تصنع النصر”.

وأضاف:” باسم الشهداء، نعاهد أميننا العام المقدس سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، أننا على العهد باقون ومستمرون، وثابتون على درب الشهداء نمضي ونلتزم وصيتهم بحفظ المقاومة الإسلامية”.

وختاما مجلس عزاء حسيني للمقرئ الشيخ مصطفى سعيِّد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام