مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن توقف إيصال المساعدات الى غزة ولبنان حالياً لعدم وجود طريق بري او جوي

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة المركزية العليا لإغاثة الشعب الفلسطيني واللبناني زيدان خلف العطواني، الأحد، أن توقف إيصال المساعدات الى غزة ولبنان يعود الى عدم وجود طريق بري او جوي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) قال العطواني إن “المساعدات الإغاثية إلى لبنان وغزة والتي تمر عن طريق سوريا توقفت حالياً بسبب عدم وجود طريق جوي أو بري”، مبيناً أن “الكثير من عتباتنا المقدسة تقدم المساعدات الإغاثية في لبنان حالياً”.

وأعرب المستشار العراقي عن أمله ” في إرسال وفود لإنجاز مهمة إيصال المساعدات الى قطاع غزة ولبنان إذا توفر طريق”، لافتا الى انه “لا توجد لدينا أية وسيلة للوصول الى غزة أو لبنان”.

وأكد العطواني أن “الحكومة العراقية ارسلت آلاف الأطنان من المساعدات على المستويين الصحي والإغاثي الى لبنان وغزة”.

وتابع المستشار أن “العراق أرسل 30 ألف طن حنطة من أصل 250 ألف طن الى سوريا قبل أحداثها الأخيرة لوجود نازحين لبنانيين هناك، إلا أنها توقفت بسبب سقوط النظام السوري وإغلاق الحدود”، موضحًا أن “العراق فتح قبل أحداث سوريا منافذ عدة لمساعدة النازحين اللبنانيين، حيث كان أهم وأوسع تلك المنافذ هو ضريح السيدة زينب عليها السلام”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية