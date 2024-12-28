“الجيش الإسرائيلي”: صفارات الإنذار تدوي بمناطق عدة في جميع أنحاء “إسرائيل” إثر إطلاق صاروخ من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 02:48

“الجيش الإسرائيلي”: صفارات الإنذار تدوي بمناطق عدة في جميع أنحاء “إسرائيل” إثر إطلاق صاروخ من اليمن

منذ 21 mins 28 December، 2024
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