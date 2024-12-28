البيرو: أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي وتتسبب بأضرار جسيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 15:06

البيرو: أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي وتتسبب بأضرار جسيمة

منذ 2 ساعة 28 December، 2024
فيضانات ضربت البيرو في مارس الماضي نتيجة لظاهرة النينيو
فيضانات ضربت البيرو في مارس الماضي نتيجة لظاهرة النينيوThe El Nino climate phenomenon is causing muddy flash floods and rivers to overflow along the entire Peruvian coast, isolating communities and neighbourhoods. Most cities face water shortages as water lines have been compromised by mud and debris. / AFP PHOTO / CRIS BOURONCLE (Photo credit should read CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)
أخبار دولية - البيرو

ضربت أمواج قوية بلغ ارتفاعها 6 أمتار، الساحل الشمالي للبيرو، ما تسبب في أضرار جسيمة للشواطئ والبنية الأساسية للصيد والمنازل في مناطق عدة، بحسب “روسيا اليوم”.
ودفع ارتفاع الأمواج، السلطات المحلية إلى تفعيل خطط الطوارئ، للحد من تأثيرها الظاهرة على السكان والبنية التحتية الساحلية.

وأغلقت المديرية العامة للقيادة وخفر السواحل في البلاد 26 ميناء وخليجا لضمان السلامة، وحثت على الالتزام بالتدابير الوقائية.
ونصحت الجهات المختصة، السكان في المناطق المتضررة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب الأنشطة في البحر وخاصة على الشواطئ والموانئ، كما نصحت الصيادين بتوخي الحذر.

المصدر: روسيا اليوم

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