قوات الاحتـلال تقتحم قرية المرعة الشرقية قضاء رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 02:46

قوات الاحتـلال تقتحم قرية المرعة الشرقية قضاء رام الله

منذ 39 mins 28 December، 2024
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