فلسطين المحتلة: صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 17:30

فلسطين المحتلة: صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

منذ 57 mins 27 December، 2024
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