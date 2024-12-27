المتحدث باسم الجيش “الاسرائيلي”: مقتل ضابط برتبة رائد في معارك شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 00:30

المتحدث باسم الجيش “الاسرائيلي”: مقتل ضابط برتبة رائد في معارك شمالي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 26 December، 2024
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