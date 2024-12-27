وفد من حزب الله زار النائب طوني فرنجية

زار وفد من حزب الله تقدمه مسؤول قطاع الشمال في الحزب الشيخ رضا أحمد الجمعة النائب طوني فرنجية في زغرتا، مهنئا بميلاد السيد المسيح(ع) وللشكر على جهود تيار “المردة” وأهالي زغرتا – إهدن، أثناء العدوان الصهيوني على لبنان.

وتوجه الشيخ أحمد بالشكر بإسم منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله للنائب فرنجية على “الجهود التي بذلها تيار “المردة” وعلى رأسه الوزير سليمان بيك فرنجية، من خلال خلية الأزمة التي وقفت الى جانب أهلنا النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع”، وأكد أن “هذا المشهد الوطني، كان أحد أسباب الصمود والانتصار في وجه آلة القتل الصهيوني”.

من جهته، أشار النائب فرنجية الى أن “ما قام به تيار المردة وأهالي زغرتا- إهدن، هو أقل الواجب وعربون محبة تجاه أهل الوطن”، ولفت إلى “صعوبة المرحلة التي مر بها لبنان لكنها تميزت بالتكاتف والتضامن الوطني وتحديدا في منطقة زغرتا التي ستبقى أبوابها دائما مفتوحة لكل اللبنانيين”، وتمنى أن “تحمل الأعياد الخير والسلام والأمن، على الرغم من الانتهاكات الصهيونية المتكررة للأراضي اللبنانية”.

وفي ختام الزيارة قدم الشيخ رضا أحمد درعا عربون تقدير ومحبة للنائب فرنحيه ولتيار المردة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام