الشيخ الخطيب: الغطرسة الصهيونية في المنطقة تنذر بعواقب وخيمة

رأى نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان “الغطرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني في لبنان وغزة وسوريا واليمن، تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأكملها”.

وحمّل الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الإسلامي الشيعي في الحازمية شرق بيروت “رعاة اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان بخاصة الاميركيين والفرنسيين، مسؤولية وقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا والعمل الجدي على تنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل انتشار الجيش اللبناني على كامل الاراضي الجنوبية حتى الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة”.

وقال الشيخ الخطيب إن “ما تمر به المنطقة يشكل أعلى درجات الخطورة وينبئ بكوارث محدقة بالعالم العربي بأكمله في ظل الفلتان العدواني الصهيوني من دون وازع او رادع”، وتابع ان “ذلك يستدعي موقفا عربيا جامعا في مواجهة هذه الغطرسة وليس أقل من عقد قمة عربية طارئة تتخذ موقفا حاسما في مواجهة هذا الصلف المنقطع النظير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام