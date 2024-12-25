“ديوان” نتنياهو: صدى جديد ومضلل لدعاية حماس من جهات مجهولة في فريق المفاوضات تعمل بدافع أجندة سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2024 - 21:54

“ديوان” نتنياهو: صدى جديد ومضلل لدعاية حماس من جهات مجهولة في فريق المفاوضات تعمل بدافع أجندة سياسية

منذ 31 mins 25 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة