طقس لبنان .. أمطار وثلوج

يشهد لبنان طقساً متقلباً بسبب تأثير منخفض جوّي متمركز فوق الجزر اليونانية والذي يقترب تدريجيًا فوق البحر المتوسّط .

وبحسب النشرة الجوية لمصلحة الارصاد الجوية، المنخفض يحمل معه أمطار غزيرة، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى بداية الأسبوع المقبل حيث من المتوقّع أن يحلُ مكانه منخفض جوّي آخر أكثر برودة.

كيف سيكون الطقس الايام المقبلة ؟

طقس اليوم الخميس :غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال أن تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الجمعة: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات، و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع احتمال تساقط حبات البرد، يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى 75 كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 1300 متر وما فوق.

السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً تتشكّل معها السيول وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى 65 كم/س، مع احتمال تساقط حبّات البرد، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 1500 متر وما فوق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية