الوكالة الوطنية: أقفل الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر فيما دبابات “ميركافا” تجول في الوادي بالتزامن مع تمشيط كثيف لأحراجه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 10:36

الوكالة الوطنية: أقفل الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر فيما دبابات “ميركافا” تجول في الوادي بالتزامن مع تمشيط كثيف لأحراجه

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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