وزارة الصحة في غزة: استشهاد 4 أطفال حديثي الولادة؛ بسبب البرد خلال 72 ساعة مع استمرار النزوح وحصار الاحتلال وعدوانه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 18:20

وزارة الصحة في غزة: استشهاد 4 أطفال حديثي الولادة؛ بسبب البرد خلال 72 ساعة مع استمرار النزوح وحصار الاحتلال وعدوانه

منذ 39 mins 26 December، 2024
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