غوتيريش يدين التصعيد بين اليمن وإسرائيل ويصف الهجمات على مطار صنعاء بالـ”مقلقة للغاية”

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس التصعيد الحاصل بين اليمن وكيان الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الهجمات على مطار صنعاء بأنها “مقلقة بشكل خاص”.

وأكد الأمين العام في بيان ألقته المتحدثة باسمه ستيفاني تريمبلاي استمراره “في دعوته لجميع الأطراف المعنية بوقف جميع الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، محذرا من أن الغارات على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء تشكل تهديدًا خطيرًا للعمليات الإنسانية في وقت يحتاج فيه الملايين من الناس إلى المساعدة المنقذة للحياة.

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة “تصعيد” أنصار الله على مدار عام كامل في البحر الأحمر والمنطقة، والذي “يهدد المدنيين واستقرار المنطقة وحرية الملاحة البحرية”.

المصدر: وكالات