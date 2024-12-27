أوكرانيا | استطلاع رأي: دعم أوكرانيا يتراجع بشكل حاد في أوروبا الغربية

أظهر استطلاع للرأي أنّ الاستعداد لدعم أوكرانيا “حتى تفوز” انخفض بشكل حادّ في جميع أنحاء أوروبا الغربية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف في شهر كانون الأول/ديسمبر في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى السويد والدنمارك والمملكة المتحدة، أظهر أن الرغبة العامّة في الوقوف إلى جانب أوكرانيا تراجع، “حتى لو كان ذلك يعني إطالة أمد الحرب، في جميع البلدان السبعة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية”.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “ذي غارديان” البريطانية ارتفاع النسب المئوية لأولئك الذين يقولون إنهم يفضّلون السلام التفاوضي إلى 55%، من 45% في إيطاليا، وإلى 46% من 38% في إسبانيا، وإلى 43% من 35% في فرنسا، وإلى 45% من 38% في ألمانيا وهو ما يقابله انخفاض مماثل في الاستعداد لدعم أوكرانيا حتى تفوز.

فيما تثير عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تساؤلات حول مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية لكييف، فيما الاعتقاد السائد بأنّ الرئيس الأميركي الجديد سوف يتخلّى عن أوكرانيا بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

ووجد الاستطلاع ازدياد الدعم لحلّ بديل للحرب الحالية، عن طريق إنهاء القتال بالتفاوض، حتى لو أدى ذلك إلى ترك روسيا مسيطرة على أجزاء من أوكرانيا، ويكشف الاستطلاع حالة من الاستياء الجزئي من فكرة التسوية المفروضة التي من شأنها أن تنطوي على تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا.

المصدر: وكالات