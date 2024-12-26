الضفة | العدو يعلن انتهاء “العملية العسكرية” في طولكرم… أجهزة السلطة تواصل استهدافها للمقاومة ومستوطنون يقتحمون “قبر يوسف”

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين، في وقت قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام “قبر يوسف” في نابلس.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، “إنهاء العملية العسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها”، والتي استمرت 48 ساعة وأسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين. في وقت نقلت فيه وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن أجهزة أمن السلطة أطلقت قذيفة تجاه منزل في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باندلاع النيران داخل المنزل المستهدف، واستمرار الاشتباكات والانفجارات في مخيم جنين تزامناً مع مواصلة أجهزة أمن السلطة حصاره. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة فجرت عبوات ناسفة كانت معدة للتصدي لقوات الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

#شاهد| اندلاع النيران عقب إطلاق أجهزة السلطة قذائف “آر بي جي” تجاه أحد المنازل في مخيم جنين pic.twitter.com/Bf0ZlZw8cM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 26, 2024

وفي سياق اعتداءات اليوم في الضفة المحتلة، أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة شملت عدة منازل في بلدة حلحول، شمالي مدينة الخليل، وأسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا ومصادرة مركبتين.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: حكم الجنازرة، داود هرماس، وأكرم يوسف أبو ريان، وجواد موسى أبو ريان، وأحمد إسماعيل أبو ريان.

وطالت الاعتقالات أيضا، كلا من: الشيخ إحسان قراجة، وعواد السعدة، وبراء البابا، ويزيد يوسف عوض، ومحمد البو، وخليل جوابرة، وأحمد جوابرة.

هذا وصادرت قوات الاحتلال مركبتين تعودان للأسيرين المحررين: داود هرماس وعواد السعدة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف، واقتحمت عددا منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

مئات المستوطنين يقتحمون “قبر يوسف”

إلى ذلك، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال، فجر الخميس، وعلى مدار 6 ساعات متواصلة، مقام “قبر يوسف”، شرقي مدينة نابلس.

وتمركزت آليات وجرافة الاحتلال العسكرية، في محيط وداخل بلدة بلاطة البلد، المحاذية لـ “قبر يوسف”، إضافة لـ “شارع الحسبة” ومخيم بلاطة وحي الضاحية. تزامنا مع انتشار قوات راجلة “مشاة” في حي الضاحية وشارع القدس ومفترق الغاوي.

وأشار إلى أن عددا من جنود وقناصة الاحتلال اعتلوا أسطح منازل في المنطقة الشرقية ومنطقة الاقتحام وحوّلوها إلى نقاط عسكرية، فيما ألقى شبان قنابل حارقة “مولوتوف” على قوات الاحتلال وسط “بلاطة البلد”.

واقتحمت جرافة وعدد من دوريات الاحتلال مخيم بلاطة، شرقي نابلس، وتمركزت في شارع السوق ومحيط مسجد أولي العزم، وقامت بإزالة السواتر الصخرية عن المداخل.

وأدى مئات المستوطنين طقوسهم التلمودية في ساحة “قبر يوسف”، وسط الصراخ والرقص والموسيقى الصاخبة. ورجح سكان محليون أن يكون برفقة المستوطنين شخصيات “مميزة”، بفعل طبيعة الحراسات والمركبات التي حضرت إلى جانب حافلات المستوطنين.

المصدر: عرب 48