“الجهاد”: مفاوضات “الصفقة” كانت جدية ونحن في مرحلة عض الأصابع

أكد نائب الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الهندي أن “المفاوضات القائمة في القاهرة والدوحة بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، كانت جدية”، واوضح أن “هذه المفاوضات تشهد الآن مرحلة عض الأصابع”.

وقال الهندي في تصريح له الاربعاء إن “هدف المقاومة كان واضحاً منذ البداية بأنّ نهاية الصفقة تعني وقف العدوان والانسحاب، وسنحقق ذلك بإذن الله”، وأشار إلى أن “المقاومة أبدت مرونة في تفاصيل المراحل والأثمان لنجاح الصفقة، وكذلك في التدرج في إعادة الانتشار وصولا إلى الانسحاب الشامل”.

وتابع الهندي “كان لدينا تخوف مستمر أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته يمكن أن يتلاعب ويؤجل التفاوض لحسابات سياسية وشخصية”.

من جهتها، أكدت حركة “حماس” في وقت سابق الاربعاء أن “مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي”، وأضافت “قد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا”.

المصدر: فلسطين اليوم