بلدية مجدل سلم تطلب عدم سلوك طريق السلوقي – وادي الحجير بسبب الظروف الأمنية المستجدة بما فيها المتفرعات من بلدة قبريخا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 09:04

بلدية مجدل سلم تطلب عدم سلوك طريق السلوقي – وادي الحجير بسبب الظروف الأمنية المستجدة بما فيها المتفرعات من بلدة قبريخا

منذ 10 mins 26 December، 2024
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