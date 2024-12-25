لافروف: روسيا لا تتوهم بتسوية سلمية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “روسيا لا تتوهم بحل سهل لأزمة أوكرانيا بعد وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة”.

وأضاف لافروف في حديث له الاربعاء “لا تراودنا أي أوهام بحل سهل لأزمة أوكرانيا التي لا يمكن تسويتها إلا عبر اتفاق شامل للأمن في أوروبا، يأخذ في الاعتبار المصالح الروسية والمصالح المشروعة لجميع الدول الأخرى”.

ولفت لافروف الى ان “الجميع يربط قدوم إدارة دونالد ترامب بحدوث تغييرات في الأزمة، فيما لا تراودنا أي أوهام في هذا الصدد، فهناك إجماع بين الحزبين في واشنطن على مواصلة دعم نظام كييف”.

وعلّق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم على تسليم الغرب أوكرانيا مليار دولار من عائدات الأموال الروسية المجمدة لديه، وقال إن هذه الأموال “سرقت من عائدات الأصول الروسية المجمدة هي الأخرى بشكل غير قانوني، ما يسوغ لروسيا ملاحقة الغرب القضائية”، مؤكدا “تمسك روسيا التام بحقوقها ومصالحها”.

المصدر: روسيا اليوم