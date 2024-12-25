الدفاع المدني بغزة: العدو يستهدف المنازل السكنية في أوقات زمنية متقاربة ما يؤدي لارتفاع أعداد الضحايا لعدم استطاعتنا الوصول في الوقت المناسب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2024 - 21:52

الدفاع المدني بغزة: العدو يستهدف المنازل السكنية في أوقات زمنية متقاربة ما يؤدي لارتفاع أعداد الضحايا لعدم استطاعتنا الوصول في الوقت المناسب

منذ 59 mins 25 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة