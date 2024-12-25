الدفاع الروسية: القضاء على 1495 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفي ترود في دونيتسك والقضاء على 1495 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها الاربعاء “وجهت القوات الروسية ضربات جوية مكثفة ودقيقة لمواقع الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا التي تدعم مجهود نظام كييف الحربي”، وتابعت “عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 40 قتيلا ودمرت له مركبتين ومدفعا غربيا”، واضافت “عززت قوات الغرب الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 400 قتيل ودمرت له 5 مركبات ومحطة حرب إلكترونية ومدافع غربية”.

ولفتت الوزارة الى ان “قوات الجنوب عززت مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 245 قتيلا ودمرت له مركبتين و6 مدافع غربية ومستودعي ذخيرة”، وتابعت “حررت قوات المركز بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك وصدت 10 هجمات وكبدت العدو 550 قتيلا ودمرت له مدرعتين ومدافع غربية”، واضافت “تواصل قوات الشرق تقدمها في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 170 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية”.

واشارت الوزارة الى ان “قوات دنيبر ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدت العدو 90 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية وتقنية”، وتابعت “تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ولوجستيات العدو”، وأكدت “إسقاط 5 صواريخ هيمارس أمريكية وإسقاط 119 مسيرة”.

المصدر: روسيا اليوم